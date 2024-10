Iodonna.it - È boom di vacanze a rate: +75% sul 2023

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Milano, 10 ott. (askanews) – Nuovo record nella vendita adi pacchetti vacanza per Scalapay: oltre 200mila, con undi transato sul, e +9% di scontrino medio. Dopo l’accordo di partnership tecnologica con Adyen, la piattaforma del “Buy Now, Pay Later” nell’estate 2024 è andata oltre le previsioni. «Scalapay – ha spiegato ad askanews Matteo Ciccalè, Vice President Stgic Growth di Scalapay – ha visto nel 2024 un grande successo di tutto quello che è il mondo legato al benessere della persona. Il mondo dei viaggi in particolare ha visto una crescita del 75% in termini di transato e pensiamo che rendere più sostenibile quello che è il pagamento di un servizio volto a migliorare la qualità della vita è in linea con quello che è il trend di mercato.