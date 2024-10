Carceri, il Ministero di Giustizia replica ad Antigone: altro che tagli, i fondi lavoro ai detenuti sono aumentati (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Ministero della Giustizia replica ad Antigone e spiega con chiarezza: «Nessun taglio dei fondi per i detenuti che lavorano, ma anzi maggiori investimenti rispetto al passato. Nel piano di investimenti straordinario fin qui realizzato dal Governo e dal Ministero della Giustizia per migliorare le condizioni di esecuzione della pena, il previsto budget di bilancio destinato alla retribuzione del lavoro intramurale dei detenuti, che per il 2024 ammonta a 128 milioni di euro, è stato ulteriormente aumentato con 9 milioni di euro versati dalla Cassa delle Ammende». Carceri, la replica del Ministero di Giustizia ai presunti tagli ai fondi lavoro per detenuti Di più: «Di questi, 8 destinati ad aumentare le opportunità di lavoro in carcere e 1 milione per la formazione professionale, il cui budget è stato così raddoppiato (da 1.066.151 a 2.066.151 di euro). Secoloditalia.it - Carceri, il Ministero di Giustizia replica ad Antigone: altro che tagli, i fondi lavoro ai detenuti sono aumentati Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ildellaade spiega con chiarezza: «Nessuno deiper iche lavorano, ma anzi maggiori investimenti rispetto al passato. Nel piano di investimenti straordinario fin qui realizzato dal Governo e daldellaper migliorare le condizioni di esecuzione della pena, il previsto budget di bilancio destinato alla retribuzione delintramurale dei, che per il 2024 ammonta a 128 milioni di euro, è stato ulteriormente aumentato con 9 milioni di euro versati dalla Cassa delle Ammende»., ladeldiai presuntiaiperDi più: «Di questi, 8 destinati ad aumentare le opportunità diin carcere e 1 milione per la formazione professionale, il cui budget è stato così raddoppiato (da 1.066.151 a 2.066.151 di euro).

