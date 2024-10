Liberoquotidiano.it - Bper, Papa: "Piano industriale tappa cruciale, abbiamo avuto crescita rilevante"

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Milano, 10 ott (Adnkronos) - La giornata di oggi "segna unanel percorso della banca. Negli ultimi anniche ci posiziona tra le principali banche italiane, siamo la terza banca in Italia per numero di clienti (5 milioni) eun totale di 300 miliardi di euro di asset clienti". Lo ha affermato oggi Gianni Franco, ad di, durante la presentazione del2024-2027. "Il nostroè semplice - ha sottolineato l'ad -, e si basa su 3 pilastri: liberare pieno valore clienti attraverso prodotti personalizzati sui bisogni del segmento retail e private; catturare le latenti economie di scala aumentando la produttività grazie ai processi offerti dall'automazione e dall'Ia e, infine, far leva sullo stato patrimoniale". "Sono obiettivi ambiziosi, ma realistici" ha chiosato