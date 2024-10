Berserk: finalmente annunciata l’uscita dei nuovi capitoli del manga (Di giovedì 10 ottobre 2024) Habemus capitolo! Anzi, capitoli. Sì perché dopo mesi di lunga assenza sulla rivista nipponica Young Animal, saranno pubblicati i nuovi capitoli del manga dell’ormai scomparso Kentaro Miura, rispettivamente il 377 e il 378 di Berserk. Le date di uscita sono attualmente fissate per il 25 Ottobre 2024 e l’8 Novembre 2024. E le sorprese non finiscono qui, perché il primo dei due conterrà anche una pagina a colori. Visto la grande distanza tra una data e l’altra e le innumerevoli pausa del manga, facciamo un ripasso degli ultimi eventi che ha colpito il gruppo capitanato dal Guerriero Nero. Guts e i suoi stanno ancora vagando sulla Cavalluccio Marino di Roderick sconvolti dalla distruzione totale di Elfhelm. Ma quello che scuote maggiormente gli animo dei lettori e la condizione dello spadaccino. Screenworld.it - Berserk: finalmente annunciata l’uscita dei nuovi capitoli del manga Leggi tutta la notizia su Screenworld.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Habemus capitolo! Anzi,. Sì perché dopo mesi di lunga assenza sulla rivista nipponica Young Animal, saranno pubblicati ideldell’ormai scomparso Kentaro Miura, rispettivamente il 377 e il 378 di. Le date di uscita sono attualmente fissate per il 25 Ottobre 2024 e l’8 Novembre 2024. E le sorprese non finiscono qui, perché il primo dei due conterrà anche una pagina a colori. Visto la grande distanza tra una data e l’altra e le innumerevoli pausa del, facciamo un ripasso degli ultimi eventi che ha colpito il gruppo capitanato dal Guerriero Nero. Guts e i suoi stanno ancora vagando sulla Cavalluccio Marino di Roderick sconvolti dalla distruzione totale di Elfhelm. Ma quello che scuote maggiormente gli animo dei lettori e la condizione dello spadaccino.

