Al Rizzoli di Bologna si celebra la giornata degli Ospedali Storici Italiani

(Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 - Domenica 13 ottobre si tiene la terzanazionaleorganizzata da Acosi (associazione Culturale) dedicata al tema “L’Ospedale e la Città ”. Per l’occasione, l’Istituto Ortopedico(via Pupilli 1 - ingresso atrio monumentale), in collaborazione con il Centro Studi Medical Humanities dell’università di, propone un programma di eventi che racconta i rapporti tra ospedale e comunità , anche in riferimento al centenario della nascita di Franco Basaglia, e invita alla scoperta del patrimonio storico e culturale sul colle di San Michele in Bosco. Con accesso libero e gratuito.