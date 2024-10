A Desio potenziata la polizia locale: in servizio nuovi ufficiali e agenti e ne arriveranno altri (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'obiettivo è incrementare la sicurezza. Continua il rafforzamento del corpo di polizia locale nel comune di Desio, che ora puo’ contare su 36 unità in totale.Quest’estate hanno infatti preso servizio altri due operatori selezionati, che si uniscono allo staff del comandante Cosimo Tafuro: un Monzatoday.it - A Desio potenziata la polizia locale: in servizio nuovi ufficiali e agenti e ne arriveranno altri Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'obiettivo è incrementare la sicurezza. Continua il rafforzamento del corpo dinel comune di, che ora puo’ contare su 36 unità in totale.Quest’estate hanno infatti presodue operatori selezionati, che si uniscono allo staff del comandante Cosimo Tafuro: un

