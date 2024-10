Ue, sinistre cantano “Bella ciao” dopo l’intervento di Orban in plenaria (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Al termine dell’intervento del premier ungherese Viktor Orban in plenaria, gli eurodeputati di ‘The Left‘, a cui si sono aggiunti Verdi e socialisti hanno intonato un coro “Bella ciao”. “Non siamo all’Eurovision, sembra la Casa de Papel“, ha commentato la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Lapresse.it - Ue, sinistre cantano “Bella ciao” dopo l’intervento di Orban in plenaria Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Al termine deldel premier ungherese Viktorin, gli eurodeputati di ‘The Left‘, a cui si sono aggiunti Verdi e socialisti hanno intonato un coro “”. “Non siamo all’Eurovision, sembra la Casa de Papel“, ha commentato la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ue, sinistre cantano "Bella ciao" dopo l'intervento di Orban in plenaria - (LaPresse) Al termine dell'intervento del premier ungherese Viktor Orban in plenaria, gli eurodeputati di 'The Left', a cui si sono aggiunti Verdi ... (stream24.ilsole24ore.com)

Viktor Orban al Parlamento Ue: la Sinistra europea intona 'Bella ciao' al termine del suo intervento - I deputati della Sinistra, Verdi e Socialisti del Parlamento europeo hanno intonato 'Bella ciao' al termine del discorso del premier ungherese Viktor Orban in plenaria a Strasburgo. Orban è intervenut ... (video.corriere.it)

Ue, eurodeputati della Sinistra intonano Bella Ciao dopo il discorso di Orban. Metsola li richiama: “Non siamo all’Eurovision…” - Gli eurodeputati della Sinistra, al termine del discorso di Viktor Orban alla Plenaria, hanno intonato a gran voce “ Bella Ciao ” alzandosi in piedi e tra gli applausi di diversi colleghi. La presiden ... (ilfattoquotidiano.it)