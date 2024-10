Stefania Andreoli ai giovani: «Non abbiate paura del dolore: può essere meraviglioso» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La nota psicoterapeuta conversa con l'attivista Camilla Piredda sul tema della solitudine nella Gen Z. E invita i ragazze e ragazzi a «sostare nella sofferenza» Vanityfair.it - Stefania Andreoli ai giovani: «Non abbiate paura del dolore: può essere meraviglioso» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La nota psicoterapeuta conversa con l'attivista Camilla Piredda sul tema della solitudine nella Gen Z. E invita i ragazze e ragazzi a «sostare nella sofferenza»

