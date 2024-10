Scompare durante un’immersione con il marito: “I suoi resti trovati nello stomaco di uno squalo”. I dubbi degli amici (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si sono concluse tragicamente le ricerche di Colleen Monfore. La donna di 68 anni, originaria del Michigan, era in vacanza con il marito Mike in Indonesia per un tour di immersioni di sette settimane. Ma durante una di queste immersioni al largo dell’isola di Pulau Reong è scomparsa nel nulla. Ora arriva l’agghiacciante scoperta: i suoi resti sono stati ritrovati nello stomaco di uno squalo catturato da un pescatore nella vicina Timor Est.Leggi anche: Turista morta dopo l’attacco di uno squalo: le ha strappato una gamba Il riconoscimento di Colleen Monfore è stato possibile soltanto grazie alle sue impronte digitali. Anche se le autorità indonesiane proseguono le indagini su quanto accaduto, propendono con pochi dubbi sull’ipotesi dell’attacco dello squalo. Thesocialpost.it - Scompare durante un’immersione con il marito: “I suoi resti trovati nello stomaco di uno squalo”. I dubbi degli amici Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si sono concluse tragicamente le ricerche di Colleen Monfore. La donna di 68 anni, originaria del Michigan, era in vacanza con ilMike in Indonesia per un tour di immersioni di sette settimane. Mauna di queste immersioni al largo dell’isola di Pulau Reong è scomparsa nel nulla. Ora arriva l’agghiacciante scoperta: isono stati ridi unocatturato da un pescatore nella vicina Timor Est.Leggi anche: Turista morta dopo l’attacco di uno: le ha strappato una gamba Il riconoscimento di Colleen Monfore è stato possibile soltanto grazie alle sue impronte digitali. Anche se le autorità indonesiane proseguono le indagini su quanto accaduto, propendono con pochisull’ipotesi dell’attacco dello

Scompare durante un’immersione con il marito - poi la scoperta choc : “I suoi resti trovati nello stomaco di uno squalo”. Ma gli amici hanno un’altra versione - Secondo la ricostruzione degli amici, Colleen si sarebbe separata dal gruppo a causa di una forte corrente, ritrovandosi a circa 7 metri di profondità con metà bombola d’aria. “Non avrebbe mai voluto che uno squalo fosse incolpato per questa tragedia”. Non credo che sia stato l’ambiente e certamente non uno squalo a causare la sua morte“. (Ilfattoquotidiano.it)

