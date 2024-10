Ridley Scott dice di aver iniziato a lavorare a “Il Gladiatore 3” e ha alcune pagine di script pronte (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Gladiatore II di Ridley Scott uscirà 24 anni dopo l’uscita del film originale, ma i fan della saga potrebbero non dover aspettare molto per il terzo capitolo. Il regista ha rivelato di aver già iniziato a lavorare alla sceneggiatura del potenziale Gladiatore 3. “Ho già otto pagine. Ho l’inizio di un’impronta molto buona“, ha detto Scott a Total Film. Scott ha anche stuzzicato, “Se ci fosse un Gladiatore 3 , non credo che tornerebbe mai nell’arena. Ma io sono dovuto tornare nell’arena“. Non è la prima volta che il regista candidato all’Oscar accenna alla possibilità di un terzo capitolo della saga del Gladiatore . Parlando con la rivista francese Premiere , Scott ha detto che stava “giocando con l’idea di Gladiatore 3“. “No, sul serio! Ho acceso la miccia” ha detto. Metropolitanmagazine.it - Ridley Scott dice di aver iniziato a lavorare a “Il Gladiatore 3” e ha alcune pagine di script pronte Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) IlII diuscirà 24 anni dopo l’uscita del film originale, ma i fan della saga potrebbero non dover aspettare molto per il terzo capitolo. Il regista ha rivelato digiàalla sceneggiatura del potenziale3. “Ho già otto. Ho l’inizio di un’impronta molto buona“, ha dettoa Total Film.ha anche stuzzicato, “Se ci fosse un3 , non credo che tornerebbe mai nell’arena. Ma io sono dovuto tornare nell’arena“. Non è la prima volta che il regista candidato all’Oscar accenna alla possibilità di un terzo capitolo della saga del. Parlando con la rivista francese Premiere ,ha detto che stava “giocando con l’idea di3“. “No, sul serio! Ho acceso la miccia” ha detto.

