Montecitorio, question time con i ministri Piantedosi e Pichetto Fratin

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) MatteoROMA – Si svolgerà oggi, 9 ottobre, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di, a cura di Rai Parlamento. Il ministro dell’Interno, Matteo, risponderà a un’interrogazione sulla prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti delle forze dell’ordine, anche in relazione agli incidenti verificatisi in occasione delle recenti manifestazioni a favore della Palestina (Foti – FDI).