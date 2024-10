Sport.quotidiano.net - Lucchese - Il nuovo guaio rossonero. Altra "tegola": si è fermato Gasbarro

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Piove sul bagnato per la. Costretta a dover sostituire contro il Sestri Sabbione,come previsto per un turno dal giudice sportivo, la Pantera potrebbe doevr fare anche a meno diche, nell’allenamento di ieri, è dovuto uscire anzitempo per unmuscolare alla coscia sinistra, a seguito di una caduta. Le sue condizioni sono da valutare. Potrebbe scattare subito l’ora di Cartano, svincolatosi dalla Carrarese e ingaggiato dai rossoneri. Da ieri l’ex apuano è un difensore in più a disposizione di Gorgone che, visto e considerato che la difesa a tre sembra essere poco digeribile per Sabbione e soci, potrebbe decidere di passare a quella a quattro. Lo vedremo più avanti. E’ anche vero che il reparto difensivo può sempre contare su Fazzi e Dumbravanu, oltre che sul giovane Botrini. Intanto diamo un’ occhiata al curriculum dell’ultimo arrivato in casa rossonera.