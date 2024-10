La flotta "fantasma" e il petrolio sciita: così la Cina comunista sfida il mondo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nel 2023 l'Iran è stato il settimo produttore di petrolio al mondo, con 3,6 milioni di barili di greggio estratti al giorno. Colpito da sanzioni che impediscono o comunque limitano fortemente gli scambi commerciali con gran parte del pianeta, incluse le esportazioni di petrolio, il Paese degli ayatollah ha tuttavia in questi anni trovato nella Cina un acquirente affidabile. Secondo un dato fornito dal New York Times, Pechino, a sua volta sesto produttore mondiale di greggio, soddisfa il 15% del suo enorme fabbisogno petrolifero proprio rifornendosi dall'Iran. E la richiesta di greggio proveniente dalla Cina è tale da aver riportato i livelli di estrazione dell'oro nero iraniano sui livelli che aveva raggiunto prima che, nel 2018, l'allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump imponesse sanzioni sul greggio di Teheran. Liberoquotidiano.it - La flotta "fantasma" e il petrolio sciita: così la Cina comunista sfida il mondo Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nel 2023 l'Iran è stato il settimo produttore dial, con 3,6 milioni di barili di greggio estratti al giorno. Colpito da sanzioni che impediscono o comunque limitano fortemente gli scambi commerciali con gran parte del pianeta, incluse le esportazioni di, il Paese degli ayatollah ha tuttavia in questi anni trovato nellaun acquirente affidabile. Secondo un dato fornito dal New York Times, Pechino, a sua volta sesto produttore mondiale di greggio, soddisfa il 15% del suo enorme fabbisogno petrolifero proprio rifornendosi dall'Iran. E la richiesta di greggio proveniente dallaè tale da aver riportato i livelli di estrazione dell'oro nero iraniano sui livelli che aveva raggiunto prima che, nel 2018, l'allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump imponesse sanzioni sul greggio di Teheran.

La Norvegia è il primo Paese al mondo con più auto elettriche che a benzina : come ha fatto e cosa c’entra il petrolio - Per quanto riguarda le ibride, infine, si contano circa 350mila veicoli in circolazione. Il confronto con l’Europa La Norvegia, che non fa parte dell’Unione europea, si avvia a diventare il primo paese al mondo con una flotta di auto dominata dall’elettrico. 905 alimentate a benzina. 303 ... (Open.online)