Infortunio Valentin Carboni, si ferma in allenamento con l'albiceleste: ecco l'entità del danno (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Infortunio Valentin Carboni: il calciatore del Marsiglia, in prestito dall'Inter, si ferma in allenamento con l'Argentina: le condizioni Ancora un Infortunio che rischia di avere un brutto strascico in stagione: Valentin Carboni si ferma in allenamento con l'Argentina. Il calciatore del Marsiglia, in prestito dall'Inter, salterà i prossimi due impegni della nazionale di Scaloni.

