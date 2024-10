Ilgiorno.it - Incubo sovraindebitamento, uscirne è possibile

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Pillitteri ?enza testa”, “ha fatto il passo più lungo della gamba”: queste le considerazione che, tradizionalmente, accompagnavano chi si ritrovava avviluppato dai debiti e non sapeva come. E, ancora oggi, si conserva un’eco di questo stigma sociale che, però, è superato dai tempi. Indebitarsi nel nuovo secolo è molto più facile e comune di quanto lo fosse non tanto 60 anni fa, ma anche solo una ventina di anni or sono. Il fenomeno riguarda un’ampia fetta della società. Si calcolano almeno 8 milioni di italiani che hanno un’esposizione debitoria divenuta insostenibile. Con tutto ciò che ne consegue: morosità, spese condominiali arretrate, pignoramenti, esecuzioni forzate. Tecnicamente si definiscono “sovraindebitati”. E pressochè tutti sono scivolati in questa ingrata condizione non perché volevano fare “la bella vita”. Ma per questioni di stretta necessità.