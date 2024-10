Il Ttg parte con la Santanchè (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il mondo del turismo si dà appuntamento oggi a Rimini per il Ttg. Oggi a mezzogiorno la cerimonia di apertura della grande fiera del turismo organizzata da Ieg. Sarà presente Daniela Santanchè, ministro del Turismo. Insieme a lei al taglio de nastro anche Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi. Maurizio Ermeti, presidente di Ieg. farà gli onori di casa. Alla Fiera di Rimini sono arrivati per questa edizione del Ttg oltre 2.700 espositori, 55 start-up e più di mille buyer esteri provenienti da 75 Paesi. La manifestazione accoglierà la più ampia offerta turistica italiana con tutte le regioni presenti, e ben 66 destinazioni estere, 11 in più rispetto all’edizione 2023. Ilrestodelcarlino.it - Il Ttg parte con la Santanchè Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il mondo del turismo si dà appuntamento oggi a Rimini per il Ttg. Oggi a mezzogiorno la cerimonia di apertura della grande fiera del turismo organizzata da Ieg. Sarà presente Daniela, ministro del Turismo. Insieme a lei al taglio de nastro anche Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi. Maurizio Ermeti, presidente di Ieg. farà gli onori di casa. Alla Fiera di Rimini sono arrivati per questa edizione del Ttg oltre 2.700 espositori, 55 start-up e più di mille buyer esteri provenienti da 75 Paesi. La manifestazione accoglierà la più ampia offerta turistica italiana con tutte le regioni presenti, e ben 66 destinazioni estere, 11 in più rispetto all’edizione 2023.

Dl Migranti - il ministero del Turismo : in arrivo due click day per il settore. Santanché : "Immigrazione legale e sicura" - In questo caso, la fase di precompilazione è programmata per luglio. Approvata oggi in CDM la modifica alla riforma del Decreto Migranti (gestione dei flussi migratori), che prevede una maggiore responsabilizzazione del datore di lavoro per evitare le truffe e una semplificazione digitale delle ... (Liberoquotidiano.it)

I giorni di Santanchè : a ottobre la ministra del Turismo è a rischio dimissioni. E Meloni lo sa - Occhio al calendario: 3 ottobre e 11 ottobre. Sono le date di due udienze preliminari in cui è imputata, fra gli altri,. (Ilfoglio.it)

Salone nautico - Santanchè : “Turismo di settore da coltivare e supportare” - Ma è un turismo che ha anche bisogno di interventi. (Adnkronos) – “I dati ci dicono che il turista nautico lascia sul territorio all’incirca il doppio rispetto al turista medio. Quindi parliamo di un segmento assolutamente da coltivare e da supportare. Visualizza tutte le notizie di ... (Webmagazine24.it)