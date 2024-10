Eccellenza, tocca a Gambettola e Sampierana (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Oggi riflettori accesi sui campionati di Eccellenza e Promozione. Non è solo una frase fatta, visto che gran parte degli incontri in programma inizieranno alle 20.30. Questa è una settimana e molto importante per Gambettola e Sampierana che sabato prossimo alle 15 daranno vita all’anticipo dell’ottava giornata. Intanto oggi ci sono due avversari tosti da affrontare: il Gambettola alle 16.30 (duqnue in anticipo rispetto agli altri) sarà ospite del Sanpaimola allo stadio ’Buscaroli’ di Conselice. La squadra allenata da Marco Bernacci arriva da due sconfitte di fila: nonostante l’indubbio potenziale offensivo, i verdi finora hanno segnato solo quattro reti. I ravennati allenati da Andrea Camanzi invecce sono in serie positiva da quattro turni. Ilrestodelcarlino.it - Eccellenza, tocca a Gambettola e Sampierana Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Oggi riflettori accesi sui campionati die Promozione. Non è solo una frase fatta, visto che gran parte degli incontri in programma inizieranno alle 20.30. Questa è una settimana e molto importante perche sabato prossimo alle 15 daranno vita all’anticipo dell’ottava giornata. Intanto oggi ci sono due avversari tosti da affrontare: ilalle 16.30 (duqnue in anticipo rispetto agli altri) sarà ospite del Sanpaimola allo stadio ’Buscaroli’ di Conselice. La squadra allenata da Marco Bernacci arriva da due sconfitte di fila: nonostante l’indubbio potenziale offensivo, i verdi finora hanno segnato solo quattro reti. I ravennati allenati da Andrea Camanzi invecce sono in serie positiva da quattro turni.

