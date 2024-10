Crisi del latte di bufala, Coldiretti Lazio invia un esposto alla repressione frodi (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 agosto 2024 – “Notevoli giacenze di latte di bufala e di cagliate anche provenienti da altri paesi il cui illecito impiego costituisca la ragione di alterazione dei prezzi alla stalla”. Così in presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri, in un esposto inviato a Felice Assenza, Capo Dipartimento dell’ICQRF, l’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della repressione frodi dei Prodotti Agroalimentari del ministero dell’Agricoltura sovranità alimentare e foreste, per chiedere un suo intervento a riguardo. Una situazione che sta determinando un abbassamento del prezzo del latte alla stalla e mettendo a rischio il futuro delle aziende che operano nel settore. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 agosto 2024 – “Notevoli giacenze didie di cagliate anche provenienti da altri paesi il cui illecito impiego costituisca la ragione di alterazione dei prezzist”. Così in presidente di, David Granieri, in unto a Felice Assenza, Capo Dipartimento dell’ICQRF, l’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e delladei Prodotti Agroalimentari del ministero dell’Agricoltura sovranità alimentare e foreste, per chiedere un suo intervento a riguardo. Una situazione che sta determinando un abbassamento del prezzo delste mettendo a rischio il futuro delle aziende che operano nel settore.

