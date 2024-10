Ilfattoquotidiano.it - Così l’uccisione di un gabbiano ha portato a un’indagine sul traffico di stupefacenti: 15 arresti

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Unucciso a Capri a colpi di pietra per un panino “rubato” e una rissa scattata tra un gruppo di italiani e uno di spagnoli per “vendicare” il volatile. Sono questi gli eventi di cronaca che nell’estate del 2021 hanno condotto la Guardia di finanza e la Polizia, sotto la direzione della Dda partenopea (pm Teresi e Converso), a indagare su un uomo che è diventato il principale indagato nel procedimento che haall’alba di mercoledì all’arresto di 15 persone ritenute appartenenti a due diversi gruppi di trafficanti di sostanze. Il responsabile deldell’animale, che adesso è accusato anche didi sostanze, si chiama Alessandro Corrado e ha 46 anni. I finanzieri e i poliziotti che lo stavano cercando, lo hanno localizzato e pedinato dopo l’episodio di Capri che ha avuto una vasta eco in particolare sui social con dei video.