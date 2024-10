Cambio gomme invernali: date e sanzioni ai tresgressori (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Con l’arrivo della stagione fredda, le normative italiane sulle gomme invernali assumono una rilevanza fondamentale per garantire la sicurezza stradale. Ogni anno, il Codice della Strada impone l’obbligo di montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo su specifiche strade e in determinati periodi, con regole aggiornate che variano leggermente di anno in Cambio gomme invernali: date e sanzioni ai tresgressori L'Identità. Lidentita.it - Cambio gomme invernali: date e sanzioni ai tresgressori Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Con l’arrivo della stagione fredda, le normative italiane sulleassumono una rilevanza fondamentale per garantire la sicurezza stradale. Ogni anno, il Codice della Strada impone l’obbligo di montare pneumaticio avere catene da neve a bordo su specifiche strade e in determinati periodi, con regole aggiornate che variano leggermente di anno inaiL'Identità.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gomme invernali Lombardia 2024 : date - esenzioni e consigli per evitare sanzioni - Come ogni anno anche per la stagione invernale 2024-25, ogni veicolo dovrà essere munito di pneumatici adatti alle temperature più rigide. La sanzione fino a un massimo di 335 euro se il reato è compiuto fuori in ambito extraurbano, arrivando in alcuni casi particolari addirittura ai 1731 euro. A questo perdere 3 punti sulla patente, oltre al ritiro della carta di circolazione e l’obbligo di ... (Ilgiorno.it)

Gomme termiche - torna l'obbligo delle invernali : occasione per controllare gli pneumatici - Tale misura persegue infatti l’obiettivo di garantire la massima sicurezza e fluidità alla circolazione stradale in condizioni meteorologiche avverse nel corso della stagione invernale, in considerazione del fatto che durante tale periodo alcuni tratti della rete viaria sono soggetti a precipitazioni nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata che possono condizionare la sicurezza dei viaggiatori. (Lanazione.it)

Cambio gomme invernali 2024-2025 : quando scatta l’obbligo e cosa rischia chi non lo rispetta - Le possibili sanzioni Se non si dispone di pneumatici adeguati alla stagione si può incorrere in una multa che varia dai 422 ai 1. Per essere conformi alle normative, oltre alla sigla "M+S" e alle eventuali indicazioni per pneumatici quattro stagioni, l'indice di velocità deve essere uguale o superiore a quello indicato nel libretto del veicolo, pena sanzione. (Quotidiano.net)