Botte e minacce alla ex moglie, l’ultra Er Polpetta a processo si difende: “Ho un codice d’onore” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Se avessi fatto queste cose sarei una carogna, non un detenuto", ha dichiarato Er Polpetta in udienza a piazzale Clodio, durante il processo per maltrattamenti. Fanpage.it - Botte e minacce alla ex moglie, l’ultra Er Polpetta a processo si difende: “Ho un codice d’onore” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Se avessi fatto queste cose sarei una carogna, non un detenuto", ha dichiarato Erin udienza a piazzale Clodio, durante ilper maltrattamenti.

