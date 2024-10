Basket, Serie A2 2024/2025: si sblocca la Fortitudo Bologna, vince anche Cantù (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nessuna sorpresa nei due recuperi della seconda giornata del campionato di Basket di Serie A2 2024/2025. Sono infatti maturate, come da pronostico, due vittorie casalinghe, che hanno visto Fortitudo Bologna e Cantù conquistare punti preziosi. I ragazzi di Attilio Caja hanno superato con il punteggio di 80-75 Orzinuovi, risolvendo una partita equilibrata solo nell’ultimo quarto, grazie ad un parziale di 16-7. Decisivi Freeman e Gabriel, rispettivamente con 22 e 19 punti. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNATA Cantù ha invece superato Brindisi con lo score di 75-57 in un match a due facce. La squadra di casa è partita forte ed ha dominato la prima metà, andando al riposo sul +20. I pugliesi però non hanno mollato e nella ripresa hanno seriamente tentato la rimonta, senza tuttavia mai riuscire a tornare neppure sotto la doppia cifra di svantaggio. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nessuna sorpresa nei due recuperi della seconda giornata del campionato didiA2. Sono infatti maturate, come da pronostico, due vittorie casalinghe, che hanno vistoconquistare punti preziosi. I ragazzi di Attilio Caja hanno superato con il punteggio di 80-75 Orzinuovi, risolvendo una partita equilibrata solo nell’ultimo quarto, grazie ad un parziale di 16-7. Decisivi Freeman e Gabriel, rispettivamente con 22 e 19 punti. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNATAha invece superato Brindisi con lo score di 75-57 in un match a due facce. La squadra di casa è partita forte ed ha dominato la prima metà, andando al riposo sul +20. I pugliesi però non hanno mollato e nella ripresa hanno seriamente tentato la rimonta, senza tuttavia mai riuscire a tornare neppure sotto la doppia cifra di svantaggio.

