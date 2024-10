Ballando con le Stelle 19, incidente per Sonia Bruganelli durante le prove: ecco cos’è successo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sabato 28 settembre ha preso il via su Rai Uno la nuova edizione di Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera di Rai Uno condotto da Milly Carlucci, in cui diversi personaggi famosi mettono alla prova le loro capacità nel ballo affiancati da maestri d’eccezione. Tra loro c’è anche Sonia Bruganelli, produttrice ed ex moglie di Paolo Bonolis che in questa esperienza fa coppia con il ballerino professionista Carlo Aloia. In queste prime settimane, i due si sono allenati duramente, per portare sul palco delle esibizioni che potessero conquistare la giuria, ma per ora non sembrano essere riusciti nel loro intento. Isaechia.it - Ballando con le Stelle 19, incidente per Sonia Bruganelli durante le prove: ecco cos’è successo Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sabato 28 settembre ha preso il via su Rai Uno la nuova edizione dicon le, lo show del sabato sera di Rai Uno condotto da Milly Carlucci, in cui diversi personaggi famosi mettono alla prova le loro capacità nel ballo affiancati da maestri d’eccezione. Tra loro c’è anche, produttrice ed ex moglie di Paolo Bonolis che in questa esperienza fa coppia con il ballerino professionista Carlo Aloia. In queste prime settimane, i due si sono allenati duramente, per portare sul palco delle esibizioni che potessero conquistare la giuria, ma per ora non sembrano essere riusciti nel loro intento.

