Arresti ultrà, sentito in questura il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Simone Inzaghi è stato il primo a essere ascoltato in questura tra i tesserati di Inter e Milan all’interno dell’indagine che ha portato a 19 Arresti tra gli ultrà nerazzurri e rossoneri. Il tecnico campione d’Italia è stato sentito come persona informata sui fatti ma non indagata, soprattutto in merito al contatto con l’allora capo della curva nord Marco Ferdico, il quale, in un colloquio telefonico, ha chiesto all’ex Lazio di poter avere più biglietti per la finale di Champions League del 2023 a Istanbul. Marco Ferdico (Facebook).Le prossime audizioni: da Davide Calabria a Javier Zanetti Dopo Inzaghi, saranno ascoltati anche il capitano del Milan Davide Calabria, che secondo le indagini avrebbe incontrato l’ex boss della curva sud Luca Lucci in un bar di Cologno Monzese, oltre al vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti. Lettera43.it - Arresti ultrà, sentito in questura il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)è stato il primo a essere ascoltato intra i tesserati di Inter e Milan all’interno dell’indagine che ha portato a 19tra glinerazzurri e rossoneri. Ilcampione d’Italia è statocome persona informata sui fatti ma non indagata, soprattutto in merito al contatto con l’allora capo della curva nord Marco Ferdico, il quale, in un colloquio telefonico, ha chiesto all’ex Lazio di poter avere più biglietti per la finale di Champions League del 2023 a Istanbul. Marco Ferdico (Facebook).Le prossime audizioni: da Davide Calabria a Javier Zanetti Dopo, saranno ascoltati anche il capitano del Milan Davide Calabria, che secondo le indagini avrebbe incontrato l’ex boss della curva sud Luca Lucci in un bar di Cologno Monzese, oltre al vicepresidenteJavier Zanetti.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Arresti ultras - Inzaghi sentito in Questura a Milano - Quest’ultimo, si legge nell’ordinanza cautelare, “ha esplicitamente chiesto a Inzaghi di intervenire con la società, o meglio direttamente con Marotta, al fine di ottenere ulteriori 200 biglietti” per la finale di Champions di Istanbul nel 2023. Il tecnico piacentino è stato ascoltato per chiarire i rapporti e le presunte pressioni subite al telefono da Marco Ferdico, uno dei capi della curva ... (Lapresse.it)

Arresti ultrà - il piano del governo per arginare il fenomeno : Daspo penale e fermi più lunghi - Infine Abodi ha fatto riferimento alla Carte dei doveri, il documento che tutti i tesserati dovrebbero sottoscrivere per fronteggiare il contrasto al comportamento non rispondente delle norme. Articolo completo: Arresti ultrà, il piano del governo per arginare il fenomeno: Daspo penale e fermi più lunghi dal blog Lettera43 . (Lettera43.it)

Arresti ultras - il ‘re’ dei parcheggi sul nuovo stadio : “10mila euro a posto auto” - In quel momento il progetto delle squadre prevede quasi 28mila metri quadrati di superficie da destinare a parcheggi per 70 milioni di euro di investimento. Il 53enne indagato, che controlla attraverso prestanome 35 diverse società di parcheggi, è “risentito” nei confronti di alcuni dirigenti dell’Inter che a suo dire lo stanno ostacolando nel programma di diventare il “monopolista” dei parcheggi ... (Lapresse.it)