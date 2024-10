Wta Wuhan 2024: Bronzetti piega Tomljanovic in due set e accede al secondo turno (Di martedì 8 ottobre 2024) Lucia Bronzetti, entrata in tabellone come lucky loser al posto della tennista spagnola Paula Badosa, ottiene il pass per il secondo turno del Wta di Wuhan, in Cina, ultimo 1000 femminile della stagione. La 25enne italiana, numero 85 nel ranking mondiale, ha superato la serba Ajla Tomljanovic, 86esima nella classifica generale. La partita ha visto l’atleta romagnola siglare il successo in due set, il primo dominato e finito 6-1 e il secondo più equilibrato, terminato al tie break per 7-6(2). La prossima avversaria di Bronzetti sarà Xinyu Wang, qui eroina di casa.  Wta Wuhan 2024: Bronzetti piega Tomljanovic in due set e accede al secondo turno SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Lucia, entrata in tabellone come lucky loser al posto della tennista spagnola Paula Badosa, ottiene il pass per ildel Wta di, in Cina, ultimo 1000 femminile della stagione. La 25enne italiana, numero 85 nel ranking mondiale, ha superato la serba Ajla, 86esima nella classifica generale. La partita ha visto l’atleta romagnola siglare il successo in due set, il primo dominato e finito 6-1 e ilpiù equilibrato, terminato al tie break per 7-6(2). La prossima avversaria disarà Xinyu Wang, qui eroina di casa.  Wtain due set ealSportFace.

