Tre giorni di mobilitazione per la Palestina con #united4gaza (Di martedì 8 ottobre 2024) Gli eventi in Medio oriente ed il genocidio di Gaza non possono lasciarci indifferenti; Modena per la Palestina, ancora una volta, si stringe intorno alla popolazione palestinese e lo fa con la cultura come leva di sviluppo sociale, informazione e difesa di un popolo da un’oppressione violenta Modenatoday.it - Tre giorni di mobilitazione per la Palestina con #united4gaza Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Gli eventi in Medio oriente ed il genocidio di Gaza non possono lasciarci indifferenti; Modena per la, ancora una volta, si stringe intorno alla popolazione palestinese e lo fa con la cultura come leva di sviluppo sociale, informazione e difesa di un popolo da un’oppressione violenta

Le donne libere non tifano per Hamas - Il femminismo oggi combatte contro il maschio occidentale, ma le femministe aderiscono alle manifestazioni vietate, antisemite e pro-Hamas ... (ilgiornale.it)

Il mondo alla rovescia del 7 ottobre, un anno dopo - Antifascisti che amoreggiano con i terroristi, sostenitori del wokismo che si addormentano di fronte ai finanziatori della violenza nel mondo e altre scene incredibili 365 giorni dopo il pogrom. Un ca ... (ilfoglio.it)

No Tav, in Val di Susa cresce la tensione verso gli espropri: 24 manifestanti denunciati - Sono giornate di tensione in Val di Susa, dove le forze dell’ordine hanno sgomberato il presidio No Tav di San Giuliano di Susa, allestito sui terreni che devono essere espropriati per la ... (torino.corriere.it)