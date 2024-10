The Night Agent ottiene il rinnovo per la stagione 3, Netflix svela le foto del capitolo 2 (Di martedì 8 ottobre 2024) Netflix ha annunciato il rinnovo per la stagione 3 della serie The Night Agent, svelando inoltre le prime foto del secondo capitolo della storia. Netflix ha annunciato che The Night Agent, la serie prodotta da Sony Pictures Television, ha ottenuto il rinnovo per la stagione 3 e, nell'attesa sono state condivise le prime foto del capitolo 2 della storia. Il progetto è un adattamento per il piccolo schermo del romanzo scritto da Matthew Quirk e vede impegnato Shawn Ryan (The Shield) come creatore, showrunner e produttore esecutivo con MiddKid Productions. Quando tornerà The Night Agent I fan della serie dovranno attendere piuttosto a lungo prima di vedere i nuovi episodi: la seconda stagione, che sarà composta da 10 episodi, debutterà in streaming nell'inverno 2025. Movieplayer.it - The Night Agent ottiene il rinnovo per la stagione 3, Netflix svela le foto del capitolo 2 Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 8 ottobre 2024)ha annunciato ilper la3 della serie Thendo inoltre le primedel secondodella storia.ha annunciato che The, la serie prodotta da Sony Pictures Television, ha ottenuto ilper la3 e, nell'attesa sono state condivise le primedel2 della storia. Il progetto è un adattamento per il piccolo schermo del romanzo scritto da Matthew Quirk e vede impegnato Shawn Ryan (The Shield) come creatore, showrunner e produttore esecutivo con MiddKid Productions. Quando tornerà TheI fan della serie dovranno attendere piuttosto a lungo prima di vedere i nuovi episodi: la seconda, che sarà composta da 10 episodi, debutterà in streaming nell'inverno 2025.

