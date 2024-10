Lanazione.it - Successo per la 14^ edizione dei campionati Italiani dei 10 Km di corsa su strada

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Arezzo, 8 ottobre 2024 – Una giornata ideale sotto il profilo meteo ha dato ancor più lustro alla 14^deidei 10 Km disu, organizzati dall’U.P. Policiano Arezzo Atletica. Un pomeriggio intenso di gare senza soste e organizzazione impeccabile sotto ogni punto di vista tante società a complimentarsi come la migliordella storia dei 10 km iniziata nel 2010 a Pordenone, partenze in perfetto orario, premiazioni di ogni gara e categoria super veloci, a tutto questo si aggiunto lo spettacolo delle gare di ogni categoria che sono state il momento più bello e spettacolare per l’agonismo, i risultati cronometrici, il tutto seguito da un pubblico d’eccezione che in certi momenti a fatto pure emozionare.