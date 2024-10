Ilrestodelcarlino.it - "Porto Buonumor Favorito al Columbus Day, emozione e orgoglio"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Ci sarà anche un ascolano lunedì alDay che viene celebrato a New York ogni ottobre. Si tratta di Amedeo Lanciotti che rappresenterà il Carnevale di Ascoli con la maschera del. Sulla Fifth Avenue davanti a circa un milione di persone, sfilerà infatti anche lui nella parata in onore di Cristoforo Colombo. Durante l’evento si radunano principalmente persone italoamericane legate alle proprie radici. A New York, questa occasione viene celebrata sia come Italian American Heritage Day (Giornata del patrimonio culturale italoamericano) sia come Indigenous Peoples’ Day.