Nazione & finanza. Rimetti a noi i nostri debiti: il Vaticano e il problema del deficit (Di martedì 8 ottobre 2024) Il 16 settembre scorso Papa Francesco ha scritto ai cardinali. Obiettivo deficit zero. Ed è una lettera importante non soltanto per i cardinali e i credenti, ma per chiunque segua le vicende finanziarie. Una premessa: la popolazione cattolica invecchia e diminuisce. Come quella occidentale. Queste due tendenze portano a una diminuzione delle entrate da parte dei contribuenti fisici. Come in Occidente. La tentazione, in anni di interessi delle Banche Centrali molto bassi, era coprire la cosa col debito. Come per ogni Nazione occidentale. Ma la tentazione è figlia di Satana e va combattuta. Quindi il Papa fa una revisione della spesa. A differenza di alcuni Paesi, però, è una revisione vera. Ed è vera nel senso che l’obiettivo non è ridurre il deficit. È quello di azzerarlo. Perché a differenza delle classi politiche progressiste, l’orizzonte di pensiero della Chiesa è l’eterno. Secoloditalia.it - Nazione & finanza. Rimetti a noi i nostri debiti: il Vaticano e il problema del deficit Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il 16 settembre scorso Papa Francesco ha scritto ai cardinali. Obiettivozero. Ed è una lettera importante non soltanto per i cardinali e i credenti, ma per chiunque segua le vicende finanziarie. Una premessa: la popolazione cattolica invecchia e diminuisce. Come quella occidentale. Queste due tendenze portano a una diminuzione delle entrate da parte dei contribuenti fisici. Come in Occidente. La tentazione, in anni di interessi delle Banche Centrali molto bassi, era coprire la cosa col debito. Come per ognioccidentale. Ma la tentazione è figlia di Satana e va combattuta. Quindi il Papa fa una revisione della spesa. A differenza di alcuni Paesi, però, è una revisione vera. Ed è vera nel senso che l’obiettivo non è ridurre il. È quello di azzerarlo. Perché a differenza delle classi politiche progressiste, l’orizzonte di pensiero della Chiesa è l’eterno.

