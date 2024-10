Lortica.it - Monte Pomponi celebra l’80° anniversario del sacrificio degli eroi Capanna e Boccherini

(Di martedì 8 ottobre 2024) Venerdì 11 ottobre si terrà ala cerimonia perdella morte del Tenente Eldoe del Sergente Otello, paracadutisti della Folgore, caduti il 3 settembre 1944 per mano delle truppe tedesche. I due giovani soldati facevano parte dello Squadrone F, nato dalla Divisione Paracadutisti “Nembo” dopo l’8 settembre 1943 e integrato nella I Divisione Canadese. Impegnati in operazioni esplorative dietro le linee nemiche per agevolare l’avanzata delle truppe alleate,furono catturati dai tedeschi durante una missione in Casentino, nei pressi di. Nonostante le torture, si rifiutarono di tradire le loro forze e furono brutalmente uccisi.