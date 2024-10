Dailymilan.it - Milan, Paulo Fonseca ha la squadra in mano? Sembra di no…

(Di martedì 8 ottobre 2024) Ildiperde ancora, perde male e viene da chiedersi se laè inall’allenatore oppure no Ilci ricasca con entrambi i piedi. Serata da dimenticare al Franchi, al cospetto di una Viola temibile in casa, per quanto poco convincente in questo inizio di stagione. Rossoneri molli, distratti e poco concentrati, che regalano i soliti ampi spazi, che un centrocampo a due, con i soli Rejinders e Fofana, non può che concedere inevitabilmente, dato che, là davanti, non tutti accorciano come dovrebbero, per contrastare gli avversari. Due rigori puerilmente falliti da Theo Hernandez, in serata decisamente negativa, e da un Tammy Abraham poco lucido, consegnano inevitabilmente alla Fiorentina una vittoria scandita dal goal dell’ ex Yacine Adli e dal raddoppio nelle solite praterie di un Gudmundson, finora non trascendentale a Firenze.