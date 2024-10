Milan, il regista e tifoso rossonero Pupi Avati: “Ibrahimovic inquietante, fisso in tribuna ma non si capisce in che ruolo” (Di martedì 8 ottobre 2024) ”La cosa più inquietante del Milan è Ibrahimovic, che sta fisso in tribuna ma di cui non capisco il ruolo. Mi fa una tenerezza infinita da questo punto di vista”. Lo dichiara il regista e grande tifoso Milanista Pupi Avati ai microfoni di ‘Un Giorno da Pecora’ su Radio Rai. “Fonseca in un mio film potrebbe fare il portiere di un palazzo periferico romano che non riconosce gli inquilini: non ha ancora capito chi è Pulisic”, ha aggiunto il regista. Milan, il regista e tifoso rossonero Pupi Avati: “Ibrahimovic inquietante, fisso in tribuna ma non si capisce in che ruolo” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 8 ottobre 2024) ”La cosa piùdel, che stainma di cui non capisco il. Mi fa una tenerezza infinita da questo punto di vista”. Lo dichiara ile grandeistaai microfoni di ‘Un Giorno da Pecora’ su Radio Rai. “Fonseca in un mio film potrebbe fare il portiere di un palazzo periferico romano che non riconosce gli inquilini: non ha ancora capito chi è Pulisic”, ha aggiunto il, il: “inma non siin che” SportFace.

Il regista Riccardo Milani : “Faccio un grande in bocca al lupo agli insegnanti - che oggi più che mai necessitano di essere motivati” - . "La scuola è fondamentale per la formazione e l'istruzione, ma oggi più che mai è diventata un luogo necessario per la socializzazione". L'articolo Il regista Riccardo Milani: “Faccio un grande in bocca al lupo agli insegnanti, che oggi più che mai necessitano di essere motivati” sembra essere ... (Orizzontescuola.it)

Il regista Milani : “La scuola è un luogo unico per riscoprire la socialità” - Questa funzione risulta ora quasi unica nel panorama della vita degli adolescenti e dei bambini”. Ma, oggi più che mai, è diventato un luogo necessario per la socializzazione. La commedia racconta di un paesino nel ‘cuore’ del Parco nazionale d’Abruzzo, che tenta l’impossibile per salvare la scuola ... (Dailyshowmagazine.com)

Tim Burton’s Labyrinth - la mostra immersiva attraverso l'universo del regista arriva a Milano - Per la prima volta in Italia, il percorso interattivo sarà aperto ai visitatori dal 13 dicembre alla Fabbrica del Vapore. (Wired.it)