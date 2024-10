Media, 21 morti in un raid sul centro di Gaza (Di martedì 8 ottobre 2024) Almeno 21 persone, tra cui cinque bambini e due donne, sono morte durante un raid israeliano notturno nel centro di Gaza. Lo riferisce - come riporta il Guardian - l'ospedale dei martiri di Al Aqsa, dove sono stati portati i corpi. Due i bombardamenti che hanno colpito le case nel campo profughi di Bureij. Ci sono anche circa una dozzina di feriti, tra cui diversi bambini, e i soccorritori temono che ci siano altre persone sotto le macerie. Quotidiano.net - Media, 21 morti in un raid sul centro di Gaza Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Almeno 21 persone, tra cui cinque bambini e due donne, sono morte durante unisraeliano notturno neldi. Lo riferisce - come riporta il Guardian - l'ospedale dei martiri di Al Aqsa, dove sono stati portati i corpi. Due i bombardamenti che hanno colpito le case nel campo profughi di Bureij. Ci sono anche circa una dozzina di feriti, tra cui diversi bambini, e i soccorritori temono che ci siano altre persone sotto le macerie.

