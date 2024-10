Oasport.it - LIVE Cobolli-Djokovic, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: il romano deve credere nell’impresa

(Di martedì 8 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 3° turno del Masters1000 ditra Flavioe Novak. Giornata da ricordare nella vita del giovane, affronta per la prima volta il suo idolo tennistico, il serbo campione di tutto. Già a Barcellona, in questo suodelle tante “prime volte”, aveva affrontato Rafael Nadal nella sua Barcellona, in un match in cui l’emozione non fu poca.si è regalato questa prima volta battendo in tre set e in rimonta un altro pluri campione Slam, ma molto più in parabola discendente del serbo. La vittoria contro Wawrinka è arrivata con un solo break messo a segno e addirittura nessuno subito. Quest’oggi, serve la partita perfetta per avanzare ancora.