Le opposizioni divise anche sulla riforma Rai (Di martedì 8 ottobre 2024) Sono già 5 le proposte di legge di riforma Rai presentate dalle opposizioni: 2 dal Pd, 1 dal M5S, 1 da Avs e una dai renziani Ilgiornale.it - Le opposizioni divise anche sulla riforma Rai Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Sono già 5 le proposte di legge diRai presentate dalle: 2 dal Pd, 1 dal M5S, 1 da Avs e una dai renziani

Autonomia differenziata - opposizioni e Cgil alla consegna delle firme : “Gli italiani vogliono fermare questa riforma che spacca il Paese” - Magi commenta anche le polemiche provenienti dalla maggioranza sull’uso ritenuto eccessivo dello strumento referendario. Ora, dopo il vaglio della Cassazione sulla validità delle firme, la palla passerà alla Corte Costituzionale, che dovrà esprimersi sulla ammissibilità del quesito referendario. I ... (Ilfattoquotidiano.it)

Cittadinanza : Magi - ‘maggioranza non vuole la riforma - opposizioni sostengano il referendum’ - it. Aspettiamo da tutte le opposizioni una mobilitazione unitaria?. Lo ha detto il segretario di Più Europa Riccardo Magi al tavolo di raccolta firme in piazza Torre Argentina a Roma. Roma, 14 set (Adnkronos) – “Dopo il ddl sicurezza è chiaro che nessuno in maggioranza vuole riformare la legge ... (Calcioweb.eu)

Cittadinanza : Magi - 'maggioranza non vuole la riforma - opposizioni sostengano il referendum' - Roma, 14 set (Adnkronos) - "Dopo il ddl sicurezza è chiaro che nessuno in maggioranza vuole riformare la legge sulla cittadinanza se non in peggio. Aspettiamo da tutte le opposizioni una mobilitazione unitaria”. it. . Resta solo il referendum che abbiamo proposto: si può firmare entro il 30 ... (Liberoquotidiano.it)