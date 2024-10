Ilfattoquotidiano.it - #IostoconSalvini? Non dappertutto: banchetti solo in poche città. Rimpallo sul numero delle firme raccolte a sostegno del ministro

(Di martedì 8 ottobre 2024) I toni sono trionfalistici: “100miladi Salvini”, recita uno slogan della Lega pubblicato sui social pochi giorni prima della kermesse a Pontida. Sul sito del Carroccio si legge che leregistrate – evidentementeonline – al momento sono circa 29mila. Questo è il dato online quando ormai in Sicilia iper raccogliere lenon ci sono più: “Ora c’è Pontida e poi non ne abbiamo più in programmazione”, rispondeva il segretario della Lega in Sicilia, l’ex forzista Nino Germanà prima del weekend. Tutto fermo per il grande raduno leghista? Non a Genova, dove isono confermati dal 6 al 10 ottobre. E continueranno anche dopo, manelledel Nord Italia: sul sito leghista, sotto lo slogan “difendere i confini non è reato”, appaionodieci regioni in cui è possibile firmare, tutte al Nord.