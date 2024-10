"Intenso peggioramento" all'orizzonte: la data da segnare in rosso (Di martedì 8 ottobre 2024) In Italia è tornato il maltempo. Oggi la pioggia ha avuto la meglio in gran parte del nostro territorio. I prossimi giorni, però, non riservano migliori sorprese. La data da segnare in rosso sul calendario è quella di giovedì 10 ottobre, quando un secondo fronte perturbato transiterà sul nostro Paese. "Il contesto meteorologico è destinato a subire un nuovo e Intenso peggioramento", ha annunciato il team di ilmeteo.it. A rischiare per piogge battenti e nubifragi saranno soprattutto le regioni del Nord e, in parte, quelle del Centro. Gli esperti, nell'ultimo articolo pubblicato sul sito, hanno anticipato che a fare attenzione alla nuova fase di instabilità, dovranno essere "le regioni alpine, prealpine, la Liguria di Centro-Levante e i settori dell'alta Valle Padana, in particolare quelli della Lombardia e del Triveneto". Iltempo.it - "Intenso peggioramento" all'orizzonte: la data da segnare in rosso Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 8 ottobre 2024) In Italia è tornato il maltempo. Oggi la pioggia ha avuto la meglio in gran parte del nostro territorio. I prossimi giorni, però, non riservano migliori sorprese. Ladainsul calendario è quella di giovedì 10 ottobre, quando un secondo fronte perturbato transiterà sul nostro Paese. "Il contesto meteorologico è destinato a subire un nuovo e", ha annunciato il team di ilmeteo.it. A rischiare per piogge battenti e nubifragi saranno soprattutto le regioni del Nord e, in parte, quelle del Centro. Gli esperti, nell'ultimo articolo pubblicato sul sito, hanno anticipato che a fare attenzione alla nuova fase di instabilità, dovranno essere "le regioni alpine, prealpine, la Liguria di Centro-Levante e i settori dell'alta Valle Padana, in particolare quelli della Lombardia e del Triveneto".

