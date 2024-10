Quotidiano.net - Giorgetti, più che tasse tagli significativi, ma non sanità

(Di martedì 8 ottobre 2024) "Più che aumentare leeremo le spese, tranne la spesa sanitaria su cui ci impegniamo a mantenere l'incidenza sul Pil. Tutte le altre avranno deie costringeremo le amministrazioni a fare risparmi". Lo ha sottolineato il ministro dell'Economia, Giancarlo, in audizione sul Psb alle Commissioni bilancio. Sulle accise, ha aggiunto, "abbiamo scritto che ci sarà un allineamento, probabilmente ci sarà una riduzione della benzina e un innalzamento del gasolio, cercando di evitare contraccolpi per le categorie che utilizzano il gasolio per scopi professionali. E' un obbligo che dobbiamo calare nella realtà" e il governo lo farà "con gradualità"