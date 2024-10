Giorgetti: “L’Italia fuori dalla procedura per deficit dal 2027. Non lasceremo indietro nessuno” (Di martedì 8 ottobre 2024) “L’esame degli indicatori più recenti mostra una sostanziale tenuta della nostra economia”. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in audizione davanti alle commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato sul Piano strutturale di bilancio. Il nuovo strumento di finanza pubblica che sostituisce la Nadef ed è atteso domani in Parlamento. Si tratta di un documento “allo stesso tempo ambizioso ma realistico”, ha detto il ministro rimarcando che la stabilità della finanza pubblica è un elemento di grande rilevanza. Giorgetti: L’Italia uscirà dalla procedura per deficit dal 2027 “Il percorso di aggiustamento dei conti pubblici configurato nel Psb, con la riduzione del rapporto deficit/Pil sotto il 3% nel 2026, consentirà l’uscita delL’Italia dalla procedura per deficit eccessivo dal 2027” , ha spiegato Giorgetti. Secoloditalia.it - Giorgetti: “L’Italia fuori dalla procedura per deficit dal 2027. Non lasceremo indietro nessuno” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) “L’esame degli indicatori più recenti mostra una sostanziale tenuta della nostra economia”. Così il ministro dell’Economia Giancarloin audizione davanti alle commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato sul Piano strutturale di bilancio. Il nuovo strumento di finanza pubblica che sostituisce la Nadef ed è atteso domani in Parlamento. Si tratta di un documento “allo stesso tempo ambizioso ma realistico”, ha detto il ministro rimarcando che la stabilità della finanza pubblica è un elemento di grande rilevanza.usciràperdal“Il percorso di aggiustamento dei conti pubblici configurato nel Psb, con la riduzione del rapporto/Pil sotto il 3% nel 2026, consentirà l’uscita delpereccessivo dal” , ha spiegato

