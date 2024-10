Frecciarossa premiato come Best Rail Operator 2024 (Di martedì 8 ottobre 2024) Riconoscimento per il servizio offerto nel settore del trasporto su terra alla Business Travel Industry europea. Frecciarossa è stato premiato ieri sera a Milano come miglior Operatore ferroviario (Best Rail Operator) nel settore del trasporto su terra durante la terza edizione del premio per la Business Travel Industry europea. Il riconoscimento, consegnato a Pietro Diamantini, Direttore della Divisione Business AV di Trenitalia, attesta l’eccellenza del servizio offerto ai viaggiatori e conferma gli obiettivi ambiziosi del Gruppo Ferrovie dello Stato nel settore ferroviario. In una nota ufficiale, il Gruppo Fs ha sottolineato l’importanza del premio, che riflette il costante impegno di Frecciarossa nel garantire un’esperienza di viaggio di qualità, diventando un punto di riferimento per il trasporto su rotaia in Europa. Romadailynews.it - Frecciarossa premiato come Best Rail Operator 2024 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Riconoscimento per il servizio offerto nel settore del trasporto su terra alla Business Travel Industry europea.è statoieri sera a Milanomigliore ferroviario () nel settore del trasporto su terra durante la terza edizione del premio per la Business Travel Industry europea. Il riconoscimento, consegnato a Pietro Diamantini, Direttore della Divisione Business AV di Trenitalia, attesta l’eccellenza del servizio offerto ai viaggiatori e conferma gli obiettivi ambiziosi del Gruppo Ferrovie dello Stato nel settore ferroviario. In una nota ufficiale, il Gruppo Fs ha sottolineato l’importanza del premio, che riflette il costante impegno dinel garantire un’esperienza di viaggio di qualità, diventando un punto di riferimento per il trasporto su rotaia in Europa.

