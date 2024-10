Borse europee attese in calo dopo l’exploit cinese, ma il resto dell’Asia è in rosso (Di martedì 8 ottobre 2024) Inizio giornata caratterizzato dal pessimismo verso l’apertura delle Borse europee. dopo una chiusura leggermente positiva nella giornata di ieri, Milano potrebbe partire ancora in negativo, in scia con la settimana difficile appena conclusa. I titoli che potrebbero mettersi in mostra sono i bancari, con Unicredit che e Monte dei Paschi che reagiranno alle notizie dell’espansione di due partecipazioni straniere, rispettivamente Goldman Sachs Group e Barclays. La giornata asiatica è stata caratterizzata da una crescita improvvisa dei listini cinesi, con rialzi tra il 10% e il 12% di Shanghai Shenzhen. Un exploit atteso, dato che le contrattazioni in Cina sono ferme da una settimana per la Golden Week e che lo Stato si prepara a nuovi stimoli per rilanciare l’economia. Quifinanza.it - Borse europee attese in calo dopo l’exploit cinese, ma il resto dell’Asia è in rosso Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Inizio giornata caratterizzato dal pessimismo verso l’apertura delleuna chiusura leggermente positiva nella giornata di ieri, Milano potrebbe partire ancora in negativo, in scia con la settimana difficile appena conclusa. I titoli che potrebbero mettersi in mostra sono i bancari, con Unicredit che e Monte dei Paschi che reagiranno alle notizie dell’espansione di due partecipazioni straniere, rispettivamente Goldman Sachs Group e Barclays. La giornata asiatica è stata caratterizzata da una crescita improvvisa dei listini cinesi, con rialzi tra il 10% e il 12% di Shanghai Shenzhen. Un exploit atteso, dato che le contrattazioni in Cina sono ferme da una settimana per la Golden Week e che lo Stato si prepara a nuovi stimoli per rilanciare l’economia.

