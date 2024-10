Romadailynews.it - Arrestati due rapinatori seriali a Roma, otto le vittime

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Presi di mira in particolare donne, anche anziane, a bordo di uno scooter rubato. A, gli agenti della Polizia di Stato del IX Distretto Esposizione hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due italiani, di 33 e 39 anni, responsabili di almenorapine ai danni di donne, spesso anziane. I crimini, avvenuti tra il 28 agosto e il 9 settembre 2024, seguivano sempre lo stesso schema: i malviventi si avvicinavano allea bordo di uno scooter, il passeggero scendeva e, minacciandole con violenza, rubava effetti personali come collane e borse. Le indagini sono partite a seguito di una denuncia presentata da una donna, vittima di uno scippo il 29 agosto scorso nel parcheggio del Centro Commerciale di Castelno.