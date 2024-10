Ardea a tutto gas con un’auto rubata si ribalta sulla Litoranea

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ottobre 2024 – A forte velocità su viacon una 500 rally, perde il controllo e tampona un furgoncino citroen,con l’auto che si è cappottata su una parte della recinzione di un appartamento di un palazzo del centro Regina, all’altezza tra la Veranda ed il bar “Barumba”. Il presunto ladro a bordo della fiat 500 dopo l’incidente si è dato alla fuga facendo perdere le sue tracci, Il conducente del furcone intestato ad un cittadino tunisino è rimasto illeso se pur con tanto spavento. A coordinare le operazione il Comandante ten Col. Marzia Scro della Municipale. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.