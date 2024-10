WWE: Rivelati i piani per Raquel Rodriguez dopo il suo ritorno (Di lunedì 7 ottobre 2024) A Bad Blood, Liv Morgan ha difeso con successo il suo Women’s World Championship dall’assalto di Rhea Ripley grazie a un’interferenza molto particolare. Nonostante Dominik Mysterio fosse rinchiuso in una shark cage, la campionessa ha ricevuto l’aiuto inaspettato di Raquel Rodriguez, sua ex compagna di tag team. dopo circa otto mesi d’assenza, l’ex campionessa di NXT ha fatto il suo ritorno schierandosi dalla parte di Morgan e a quanto pare ci saranno diversi cambiamenti nel suo personaggio. Come ben sappiamo, Liv Morgan è ormai un membro in pianta stabile del Judgement Day e sembrerebbe proprio che la Rodriguez sia destinata a seguirla a ruota. Stando a quanto riportato da PWInsider, dopo il suo ritorno durante il PLE, Raquel dovrebbe diventare un membro del Judgement Day e potrebbe anche ricevere una sostanziale modifica del suo personaggio. Zonawrestling.net - WWE: Rivelati i piani per Raquel Rodriguez dopo il suo ritorno Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) A Bad Blood, Liv Morgan ha difeso con successo il suo Women’s World Championship dall’assalto di Rhea Ripley grazie a un’interferenza molto particolare. Nonostante Dominik Mysterio fosse rinchiuso in una shark cage, la campionessa ha ricevuto l’aiuto inaspettato di, sua ex compagna di tag team.circa otto mesi d’assenza, l’ex campionessa di NXT ha fatto il suoschierandosi dalla parte di Morgan e a quanto pare ci saranno diversi cambiamenti nel suo personaggio. Come ben sappiamo, Liv Morgan è ormai un membro in pianta stabile del Judgement Day e sembrerebbe proprio che lasia destinata a seguirla a ruota. Stando a quanto riportato da PWInsider,il suodurante il PLE,dovrebbe diventare un membro del Judgement Day e potrebbe anche ricevere una sostanziale modifica del suo personaggio.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia : rivelati i piani originali per Scarlet Witch - I fan però non hanno avuto molto tempo per essere delusi, perché il regista della trilogia di Spider-Man, Sam Raimi è stato presto arruolato per sostituirlo su Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Forse anche per questo Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha finito per essere un po’ ... (Cinefilos.it)

Rivelati i piani per il ritorno di Charlotte Flair - Oltre alla sua riabilitazione e all’allenamento, Charlotte Flair sta facendo progressi anche nell’industria cinematografica, grazie al suo ruolo nel film horror/thriller “You Lose You Die“. Charlotte Flair, assente dalle scene a causa di un infortunio al ginocchio subito durante ... (Zonawrestling.net)

Avengers : The Kang Dynasty - rivelati i piani della Marvel prima del licenziamento di Jonathan Majors - Come sappiamo, il prossimo film dei Vendicatori - precedentemente intitolato La dinastia Kang - si stava delineando come un film molto diverso prima del licenziamento dell'attore di Kang, Jonathan Majors, e ora potremmo avere un'idea migliore di quale sarebbe stata la storia. Ecco come i Marvel ... (Movieplayer.it)