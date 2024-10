Until Dawn: battuto l’ultimo ciak dal film tratto dal gioco (Di lunedì 7 ottobre 2024) Le riprese di Until Dawn, il film di David F. Sandberg ispirato al celebre gioco horror, sono ufficialmente concluse. Il primo ciak del film è stato battuto all’inizio del mese di agosto (il nostro aggiornamento), le riprese sono durate due mesi circa. L’annuncio dell’ultimo ciak è stato confermato dallo stesso regista attraverso il più classico dei post-social. Lo trovate qui di seguito avvolto da un bel po’ di sangue.. View this post on Instagram A post shared by David F. Sandberg (@ponysmasher) Until Dawn e le note di produzione Il film sarà diretto, come noto dal nostro aggiornamento, da David F. Sandberg. La sceneggiatura è stata ultimata da Gary Dauberman (IT, Annabelle), mentre Blair Butler ha firmato la prima bozza. Universalmovies.it - Until Dawn: battuto l’ultimo ciak dal film tratto dal gioco Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Le riprese di, ildi David F. Sandberg ispirato al celebrehorror, sono ufficialmente concluse. Il primodelè statoall’inizio del mese di agosto (il nostro aggiornamento), le riprese sono durate due mesi circa. L’annuncio delè stato confermato dallo stesso regista attraverso il più classico dei post-social. Lo trovate qui di seguito avvolto da un bel po’ di sangue.. View this post on Instagram A post shared by David F. Sandberg (@ponysmasher)e le note di produzione Ilsarà diretto, come noto dal nostro aggiornamento, da David F. Sandberg. La sceneggiatura è stata ultimata da Gary Dauberman (IT, Annabelle), mentre Blair Butler ha firmato la prima bozza.

