Spaesati d’Italia Nostalgici tra partenza e restanza

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Sostiene Massimo Cerulo, professore ordinario di Sociologia nell’Università Federico II di Napoli e Chercheur associé al CERLIS (CNRS), Université Sorbonne de Paris Cité, in coppia con il sociologo milanese Paolo Jedlowski, emerito all’Università della Calabria, tra i più autorevoli studiosi di sociologia della cultura, che «più della metà degli italiani non vive nel posto dove è nato e, spesso, viaggia regolarmente tra più città. Che si parta per studio, per intraprendere carriere, per spirito d’avventura o perché si deve, nella biografia di ciascuno vi sono luoghi lasciati e ritrovati, confronti, tentativi di integrarsi, spaesamenti, ma anche affrancamenti e conquiste».