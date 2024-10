Scontri al corteo pro Palestina anche un sambenedettese nei guai

(Di lunedì 7 ottobre 2024) San Benedetto del Tronto, 7 ottobre 2024 – Ci sarebbeun giovane nato a San Benedetto e residente a Monteprandone tra le persone fermate dalle forze dell’ordine durante ilnon autorizzato, pro, tenutosi sabato a Roma. La notizia per il momento non è stata confermata dalla polizia locale, che non ha ricevuto alcuna notizia dalla Digos romana. Si tratterebbe di un giovane conosciuto nel mondo dello sport del calcio per aver militato in alcune formazioni del territorio, che durante gliavvenuti a Porta San Polo, avrebbe subito delle lesioni. La sua posizione, a ogni buon conto, sarà chiarita questa mattina, intorno alle ore 9, durante la direttissima che si svolgerà nella capitale. C’è da capire soprattutto se il giovane abbia partecipato attivamente aglio se si fosse trovato involontariamente nella mischia. (Ilrestodelcarlino.it)