Pioggia e maltempo, a Monza e in Brianza scatta l'allerta arancione (Di lunedì 7 ottobre 2024) Pioggia e possibili accumuli di acqua fino a 50-70mm in 24 ore. Nelle prossime ore a Monza e in Brianza si prevede un'improvvisa e intensa perturbazione, con possibilità di forti precipitazioni che potrebbero colpire la città e la provincia A partire dalle 6 di martedì 8 ottobre sull'area del Monzatoday.it - Pioggia e maltempo, a Monza e in Brianza scatta l'allerta arancione Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)e possibili accumuli di acqua fino a 50-70mm in 24 ore. Nelle prossime ore ae insi prevede un'improvvisa e intensa perturbazione, con possibilità di forti precipitazioni che potrebbero colpire la città e la provincia A partire dalle 6 di martedì 8 ottobre sull'area del

Pioggia e maltempo - a Monza e in Brianza scatta l'allerta arancione - Pioggia e possibili accumuli di acqua fino a 50-70mm in 24 ore. Nelle prossime ore a Monza e in Brianza si prevede un'improvvisa e intensa perturbazione, con possibilità di forti precipitazioni che potrebbero colpire la città e la provincia A partire dalle 6 di martedì 8 ottobre sull'area del... (Monzatoday.it)

A Monza pioggia e temporali (e le prime nebbie) : attesi 40mm di acqua in 24 ore - Una settimana di pioggia e temporali con il passaggio di diverse perturbazioni sul territorio. Queste le previsioni che attendono Monza e la Brianza a partire da lunedì 7 ottobre. “Una serie di perturbazioni atlantiche attraverserà la Lombardia nel corso della settimana, portando frequenti... (Monzatoday.it)

A Monza e in Brianza in arrivo pioggia e forti temporali - Oggi sarà ancora una domenica di sole e di bel tempo, ma da domani inizierà una settimana di pioggia e di ulteriore abbassamento delle temperature. Una settimana tipicamente autunnale quella che ci aspetta a Monza e Brianza. Secondo le previsioni di 3Bmeto settimana prossima sono previste... (Monzatoday.it)