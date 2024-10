Paul Pogba tornerà in campo nel 2025, ora è ufficiale: squalifica ridotta (Di lunedì 7 ottobre 2024) Paul Pogba tornerà in campo nel 2025, ora è ufficiale: la squalifica del centrocampista francese è stata ridotta dal Tas da 4 anni a 18 mesi, come annunciato dal Tribunale di arbitrato sportivo con un comunicato sul proprio sito web. Metropolitanmagazine.it - Paul Pogba tornerà in campo nel 2025, ora è ufficiale: squalifica ridotta Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)innel 2025, ora è: ladel centrocampista francese è statadal Tas da 4 anni a 18 mesi, come annunciato dal Tribunale di arbitrato sportivo con un comunicato sul proprio sito web.

